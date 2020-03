Van een zware blessure revalideren zonder de kine te kunnen bezoeken? Pechvogel Yannick Thoelen legt uit

Het was geen prettig beeld toen Yannick Thoelen werd afgevoerd. Op 1 februari scheurde de doelman van KV Mechelen zijn kruisband toen hij een vrijschop probeerde de keren tegen zijn ex-club KAA Gent.

Er stond (en staat) hem een lange revalidatie te wachten, maar sinds het uitbreken van het coronavirus is het er niet gemakkelijker op geworden. Naar de praktijk in Beveren rijden gaat niet meer. Dan maar van thuis.

"‘s Ochtends overleggen we (met David Bombeke, nvdr.) via Skype om te zien wat ik die dag kan doen. Het maakt het allemaal wat ingewikkelder, maar het lukt voorlopig wel. Iedereen moet zich aanpassen", legde de 29-jarige keeper uit bij Sporza. Tegen eind juli of begin augustus wil Thoelen weer kunnen meetrainen.

Door de coronacrisis mist Thoelen wel wat minder matchen, maar dat is voor hem niet het belangrijkste. "Als ik het door een egoïstische voetbalbril bekijk, dan ben ik inderdaad blij dat de competitie stilligt en dus minder matchen mis. Maar langs de andere kant wil je ook dat die toestand zo snel mogelijk voorbij is en dat iedereen zo snel mogelijk zijn gewone leven kan opnemen."