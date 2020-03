🎥 Nani geeft zijn five-a-side prijs: Portugees kiest voor enkele opvallende namen

Nani is nu actief bij Orlando City en daar doet hij het uitstekend met twaalf doelpunten en vijf assists in 2019. In een interview gaf hij zijn five-a-side prijs. Hij koos voor een mix van Portugese spelers en spelers van in zijn periode bij Manchester United.

Slechts twee spelers van zijn ideale vijf hebben nooit het shirt van Manchester United gedragen: zijn landgenoten Bruno Alves en Deco. David De Gea, Paul Scholes en natuurlijk Cristiano Ronaldo maken het Dream Team compleet.

From @Cristiano to @D_DeGea, Nani has played with some legends throughout his career.



See who made @luisnani's five-a-side team. 👀 pic.twitter.com/ieHCJJ2AWC