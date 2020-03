Flankaanvaller van Chelsea kondigt vertrek aan

Chelsea heeft dit seizoen een frisse start gemaakt met een nieuwe coach (Frank Lampard) en vooral een nieuwe aanpak die veel lokale jongeren hun kans heeft zien krijgen.

Als gevolg daarvan zijn verschillende jongeren erin geslaagd om deze kans te grijpen, en Chelsea zal waarschijnlijk op dezelfde weg verdergaan.

Dit betekent dat sommige "anciens" die dit seizoen al een beperkte speeltijd hebben gehad, misschien ruimte moeten maken in de kern, en één van hen heeft zijn vertrek al aangekondigd: "Ik ben van plan om mijn contract met Chelsea te beëindigen, maar op dit moment is het niet de prioriteit met wat er aan de hand is. Voetbal is slechts bijzaak," vertelde Pedro aan Cadena SER.

"Mijn toekomst als speler is niet het belangrijkste om dit moment. We weten nog niet eens wanneer we weer met Chelsea kunnen trainen", aldus de Spaanse flankaanvaller. Pedro speelt sinds 2015 voor Chelsea, nadat hij Barcelona verliet voor bijna 25 miljoen euro. Het contract van de Spanjaard loopt af in juni en hij zal deze zomer een vrije speler zijn.