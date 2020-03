De zoektocht naar de laagste stamnummers: 37, 65 & 3245: voetbal in de hoofdstad van Limburg, met ex-bondscoach als gewezen speler

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 37. Hasselt.

In Limburg is er meer dan Racing Genk, STVV, Lommel of ooit Heusden-Zolder. Ook in de hoofdstad van de provincie wordt er wel degelijk gevoetbald. En dat gebeurde zelfs even op het allerhoogste niveau, al is het verhaal van Hasselt er ook eentje van vele fusies.

1908

Het voetbalverhaal in Hasselt ontstond in 1908, toen er voor het eerst een officiële ploeg werd ingeschreven bij de KBVB. Excelsior FC Hasselt zag het levenslicht en speelde drie seizoenen later zelfs al een eerste keer in tweede klasse.

Zowel tijdens de eerste wereldoorlog als het interbellum wisselde het team vrij vaak tussen de tweede en derde afdeling van het vaderlandse voetbal. In de jaren '50 zakte het team echter verder en verder weg, naar vierde klasse en zelfs even naar de provinciale reeksen.

Fusies

In 1964 werd een eerste fusie aangegaan met Hasseltse VV (stamnummer 65) en werd verder gegaan met het stamnummer 37 onder de naam Sporting Club Hasselt. Het grootste succes van de fusieclub was het seizoen 1978-1979, toen promotie naar eerste nationale werd afgedwongen.

Het feest zou echter maar van hele korte duur zijn, want Hasselt degradeerde in zijn eerste en enige seizoen opnieuw meteen uit de competitie. Tien jaar later zakte het team verder weg en vanaf 1998 speelden ze in de provinciale reeksen.

Een nieuwe fusie werd aangegaan met KSK Kermt onder stamnummer 3245. Na enkele jaren kwam het team terug naar Hasselt onder de naam KSK Hasselt. Dat team - met onder meer ex-spelers als Bjorn Ruytinx en Jochen Janssen en met Stijn Stijnen in een belangrijke rol - is ondertussen te vinden in de Tweede Amateurklasse.

René Vandereycken is waarschijnlijk de bekendste speler uit de geschiedenis van de club. De ex-bondscoach speelde tussen 1971 en 1974 in het shirt van Sporting Hasselt. Daarna zou de Rode Duivel naar Club Brugge trekken en later nog bij Gent en Anderlecht spelen.

Erelijst:

/