Het rapport van de redactie: 11 - Kortrijk miste aanvallende slagkracht (en Avenatti) om zich te mengen voor de top-6

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 11: KV Kortrijk.

Transfers De Kerels beleefden een relatief rustige transferzomer. Met Felipe Avenatti en Teddy Chevalier, vorig seizoen samen goed voor 23 doelpunten, ging er wel flink wat aanvallende slagkracht verloren. Mboyo keerde terug van zijn uitleenbeurt, net zoals Ajagun en Kagé. Ook Ocansey kwam de flanken versterken. Enkele dagen voor het sluiten van de transfermarkt kwam de langverwacht spits. De jonge Fraser Hornby werd gehuurd van Everton. Achterin was Tuta een verademing, al werd hij pas laat gebracht. Kortrijk maakte nooit echt aanspraak op play-off 1, gelukkig bood het bekeravontuur een beetje troost. De correcties tijdens de wintermercato zijn hoopgevend voor volgend seizoen. Makarenko keerde terug, de atletische Moffi kan een sensatie worden en Derijck moet voor ervaring in de defensie zorgen. Waar kon het beter? Yves Vanderhaeghe moest aan het seizoen beginnen zonder centrumspits. Mboyo depanneerde als spits en Hornby kon zich niet helemaal doorzetten en Ezekiel was lang niet altijd fit. Naarmate het seizoen vorderde kwamen er opties bij. Moffi debuteerde veelbelovend en Selemani geraakte na lange tijd speelgerechtigd. Een 2 op 24 was het dieptepunt van dit seizoen, maar het bestuur begon niet plots te twijfelen aan Yves Vanderhaeghe. De 50-jarige West-Vlaming heeft zijn strepen als trainer in de JPL al verdiend en kan de komende jaren voor stabiliteit zorgen in de club. De nog steeds ongeslagen status tegen streekrivaal Zulte Waregem is een van de lichtpunten van dit seizoen, maar wegen ze op tegen de veertien verliesmatchen? Al bij al een minder seizoen voor Kortrijk, dat volgend jaar ongetwijfeld zich weer wil mengen in de strijd om play-off 1. Prognose vs realiteit We hadden KVK een plekje hoger ingeschat: op de tiende plaats (dat leest u hier). “Kortrijk moet het zonder Avenatti ook wel kunnen redden”, was die prognose getiteld. Wel, de Kerels hebben het gered, maar moeten het (weliswaar met een match minder) met tien punten minder stellen in vergelijking met vorig seizoen. Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

