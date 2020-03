Goed nieuws in tijden van corona voor Zinho Gano, die zijn kleine spruit vernoemt naar Ronaldo

Zinho Gano had iets om naar uit te kijken tijdens deze, soms vervelende, tijden van 'lockdwon'. Hij heeft gezelschap gekregen van een zoontje.

De 25-jarige spits van Antwerp is op woensdag 25 maart vader geworden van een zoontje: Nazario. Vernoemd dus naar de gewezen wereldspits Ronaldo Luis Nazario de Lima, de Braziliaan die furore maakte bij Real Madrid en Inter Milaan en zich in 2002 met de Seleção tot wereldkampioen kroonde.

Goed nieuws dus voor de boomlange spits, die zich niet lang voor de onderbreking blesseerde. Antwerp moet straks beslissen of het zijn aankoopoptie licht of niet. Die bedraagt 1,7 miljoen euro. Doet de Great Old dat niet, dan keert hij volgend seizoen terug naar Racing Genk.