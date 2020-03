Slecht nieuws voor Meunier? 'Dortmund wil Hakimi definitief inlijven'

De geruchten over een akkoord tussen Thomas Meunier en Borussia Dortmund klinken steeds luider. De Rode Duivel is in juni einde contract bij PSG.

Meunier moest bij Dortmund het vertrek van Achraf Hakimi opvangen, zo werd algemeen aangenomen. De 21-jarige Marokkaan was dit seizoen al goed voor zeven doelpunten en tien assists in 37 wedstrijden. Fenomenale cijfers voor een rechtsachter alias rechtermiddenvelder. Dortmund huurt Hakimi op dit moment van Real Madrid en de Spanjaarden zouden hem deze zomer wel terughalen. Toch? "Sinds mijn vertrek bij Real heb ik geen contact meer gehad met de club”, verraste Hakimi in gesprek met El Chiringuito. "Er is mij nog niet verteld wat er deze zomer gaat gebeuren. Maar ik blijf er rustig onder, ik heb nog tot juni een huurcontract bij Dortmund. Als ik daarna een kans krijg van Real, zal ik daar ontzettend blij mee zijn. Krijg ik die kans niet, dan ga ik naar een andere club om me daar verder te ontwikkelen." Volgens BILD wil Dortmund Hakimi definitief inlijven, maar verandert dat niets aan het dossier van Meunier. De ex-speler van Club Brugge lijkt zich in Duitsland dus aan een stevige concurrentiestrijd te mogen verwachten.

