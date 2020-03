Meekers duidt waarom de K11 heel ander standpunt inneemt dan Coucke: "Met 18 volgend jaar starten is werkbaar"

In een open brief pleit de K11 om zo snel mogelijk een punt te zetten achter de huidige competitie.. Dat is een heel ander geluid dan vrijdagochtend te horen viel bij Marc Coucke, die wel nog ruimte laat om de competitie verder te zetten.

STVV-voorzitter David Meekers verduidelijkt in een Skype-interview aan VTM Nieuws het standpunt van de K11. "We moeten ook het gezond verstand durven gebruiken. Die rangschikking is wat ze is. We moeten daar die consequenties aan vasthechten die dat anders zouden geweest zijn."

Geen prijzen

Het had misschien makkelijker te aanvaarden geweest als de reguliere competitie volledig afgewerkt was. "Het is heel erg jammer dat we niet tot aan die dertigste speeldag geraakt zijn. Dalen doe je na dertig speeldagen. Stijgen doe je nadat alles afgewerkt is. De Europese tickets worden ook verdeeld aan de meet. Eigenlijk zijn er geen prijzen. "

Meekers beseft dat er sowieso gevolgen zullen zijn naar volgend seizoen toe. "De hamvraag blijft: hoeveel speeldagen gaan we volgend seizoen kunnen afwerken? Het zal heel moeilijk zijn om veertig speeldagen af te werken, denk ik. Kunnen er dat 34 zijn met 18 ploegen, kunnen er dat 30 zijn met 16 ploegen? Moeilijk in te schatten. Met 18 ploegen volgend jaar starten is werkbaar", meent hij.

Virtueel rond de tafel

Daarover zal echter nog niet meteen duidelijkheid zijn. "Dat is een debat dat door de Pro League moet gevoerd worden op het juiste moment. Dat debat kan enkel gevoerd worden als we klaar zijn met deze competitie. Hoe sneller dat het geval is, hoe sneller we - virtueel uiteraard - met iedereen rond de tafel kunnen gaan zitten."