Roberto Martinez heeft lovende woorden voor Rode Duivel: "Hij is de beste doelman ter wereld"

De bondscoach keek terug op het seizoen van Thibaut Courtois. Hij had lovende woorden voor de Rode Duivel.

Thibaut Courtois had een moeilijke start van het seizoen bij Real Madrid. "Hij heeft altijd duidelijk gemaakt dat hij weet wat er nodig is om de nummer één van Real Madrid te zijn. Hij kwam op een moeilijk moment toen er veranderingen waren, maar hij is altijd erg gefocust geweest om te laten zien waartoe hij in staat is", vertelde Roberto Martinez aan AS. "Hij is nog erg jong en kan zonder twijfel alle records van Real Madrid breken. Hij heeft veel vertrouwen en wil de beste zijn," zei de Spaanse coach.

Martinez aarzelt geen seconde op de vraag of Courtois nu de beste keeper ter wereld is. "Zonder twijfel. Het WK was daar een weerspiegeling van: hij was de beste. Zijn kwaliteiten en grootte laten hem toe om dingen te doen die anderen niet kunnen doen," benadrukte de bondscoach van de Rode Duivels.

"Hij is een speler die het snel begrijpt. Real Madrid-supporters verwachten dat je elke wedstrijd wint. Het is erg problematisch als je daar niet klaar voor bent, maar Courtois is dat wel. Het heeft geen invloed op zijn vertrouwen en zijn niveau. Hij past zich voortdurend", concludeerde Martinez.