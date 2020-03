Roberto Martinez maakt zich niet druk over de leeftijd van zijn verdediging: "Het zijn unieke spelers"

Het EK is met een jaar uitgesteld, maar volgens Roberto Martinez zullen zijn spelers er ook dan klaar voor zijn. Over de leeftijd van zijn verdediging maakt de bondscoach zich geen zorgen.

Kompany en Vermaelen zijn tegen het EK 35 jaar, Vertonghen is dan 34 jaar en Alderweireld 32 jaar. Toch maakt Martinez zich geen zorgen. "Het zijn unieke spelers. Ze zijn nog altijd superprofessioneel, want ze halen nog altijd een hoog niveau", aldus de bondscoach bij Het Nieuwsblad.

Natuurlijk zijn er naast deze sterkhouders nog Belgische talenten die zich graag uitleven in de defensie. "Boyata staat er als we hem nodig hebben. Denayer is aanvoerder bij Lyon en ook Dendoncker, Vanheusden, Cobbaut en Mechele doen het goed bij hun clubs. Ik ben dus niet ongerust."