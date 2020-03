Christian Kabasele heeft veel lof voor andere Rode Duivel: "Hij krijgt niet de eer die hij zou moeten verdienen"

Christian Kabasele had een zeer groot interview met zijn huidige club Watford. Daarin had de centrale verdediger het onder andere over Michy Batshuayi. Hij vindt dat de spits niet de eer krijgt die hij zou moeten verdienen.

Christian Kabasele is al bijna vier jaar actief in de Premier League en hij komt in de Engelse competitie veel landgenoten tegen. Zo ook Michy Batshuayi. In een interview op de officiële website van Watford legt Kabasele uit dat hij denkt dat Batshuayi wordt onderschat. "Hij is een uitstekende speler, één van de beste voor mij. Ik denk niet dat hij de eer krijgt die hij zou moeten verdienen," aldus de centrale verdediger. Om de 75 minuten een doelpunt Christian Kabasele voegt zelfs een analyse toe aan deze uitspraak: "Vooral bij de Rode Duivels denk ik dat hij elke 80 of 90 minuten scoort... Het is een zeer goede spits," concludeert hij. De statistieken bevestigen de analyse. Hij scoorde 16 doelpunten in 1.206 minuten, wat neerkomt op een doelpunt om de 75 minuten. Daardoor hij één van de meest effectieve aanvallers in de geschiedenis van de nationale ploeg.





