Futsalcompetitie stilgelegd én kampioen uitgeroepen: tweede in de stand trekt naar het BAS

De beslissing van Voetbal Vlaanderen en de Waalse vleugel bleven niet beperkt tot alle afdelingen onder eerste klasse B. Ze had ook betrekking op jeugdvoetbal, vrouwenvoetbal, het recreatieve niveau, minivoetbal en futsal.

In het futsal werd er wel een kampioen aangeduid, FT Charleroi, maar geen stijgers en dalers. Dat gebeurde toen de reguliere competitie nog bezig was. Onder normale omstandigheden, en zo schrijft het reglement het ook voor, worden de kampioen en de dalers/stijgers bepaald in een eindronde, waarin iedereen met een propere lei begint.

Het belang van de kampioenstitel is groot, want die geeft recht op Champions League-voetbal. De tweede in de stand, FP Halle-Gooik, vindt dat de regels niet zijn nageleefd en trekt naar het BAS.

Nog geen beslissing voor 1A

"Geen sport gaat boven de gezondheid van mensen. Dit is overmacht, maar ook in een situatie van overmacht dienen de reglementen toegepast te worden. Men kan niet vervallen in ondoordachte beslissingen", liet manager Lieven Baert optekenen bij Het Laatste Nieuws.

In het veldvoetbal moet men ook nog beslissen wat er zou gebeuren als de competitie niet meer hervat wordt. Altijd zullen er ploegen zich benadeeld voelen, zoal Halle-Gooik in dit geval. Het is maar de vraag of dat ook tot juridische procedures zal leiden.