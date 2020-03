Trekt Diego Costa naar de Serie A? Italiaanse topclub toont interesse

De Spanjaard zou Atletico Madrid kunnen verlaten om naar de Serie trekken. Hij heeft moeite om zijn stempel te drukken op de ploeg van Diego Simeone en AS Roma zou hem een uitweg kunnen bieden.

Diego Costa verlaat Atletico Madrid misschien binnenkort voor een avontuur in de Serie A en meer specifiek voor AS Roma. De club uit de Italiaanse hoofdstad zou op zoek zijn naar een vervanger voor Edin Dzeko, aldus Mundo Deportivo.

Dit seizoen kon AS Roma met Kalinic en Dzeko slechts twee spitsen gebruiken en Kalinic zal volgend seizoen niet meer voor de Italiaanse club spelen, want zijn uitleenbeurt van Atlético Madrid wordt geen definitieve aankoop.

Met slechts twee doelpunten in 19 wedstrijden bij Atlético kan Diego Costa zijn oude vorm terug gaan zoeken in Italië. AS Roma volgt de Spaanse international al sinds 2013.