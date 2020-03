'Real Madrid staat voor een grondige opkuis en er moeten twee héél grote namen vertrekken'

Real Madrid wil deze zomer met de grove borstel door de spelerskern gaan. Een pak spelers zullen de komende weken te horen krijgen dat ze op zoek moeten naar een nieuwe werkgever.

AS weet dat Real Madrid de loonlast wil verminderen door haar leger aan huurlingen definitief van de hand te doen. Amper twee spelers krijgen de kans om zich in Madrid te bewijzen: Martin Odegaard en Achraf Hakimi.

Verder is het koopjestijd in Santiago Bernabeu. Gareth Bale en James Rodriquez hebben wellicht hun laatste wedstrijd in het maagdelijk witte shirt gespeeld. Verder wil De Koninklijke ook af van Mariano Diaz en Lucas Vazquez.