'Leicester City countert interesse en hangt enorm prijskaartje rond de nek van Tielemans'

Leicester City beseft dat er met Youri Tielemans een goudklompje rondloopt. De Engelse subtopper beseft dat de interesse voor de middenvelder groot is. Het prijskaartje is dat ook.

Youri Tielemans verdween de laatste weken dan wel naar het achterplan bij Leicester City - leuk extraatje: Dennis Praet nam zijn plaats in - maar dat was vooral te wijten aan de snelle opvolging van de wedstrijden in Engeland.

Het 22-jarige jeugdproduct van RSC Anderlecht maakte razendsnel naam in de Premier League. En dat hebben andere clubs gezien. Atlético Madrid meldde zich volgens de Spaanse kranten al. Los Colchoneros probeerden Tielemans destijds zelfs los te weken in Brussel.

75 miljoen euro!

Leicester City wil echter boter bij de vis. The Foxes - ze betaalden zelf 45 miljoen euro voor de middenvelder - willen minstens 75 euro miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen. En dat bedrag is zeker en vast te rechtvaardigen. Tielemans is Rode Duivel, amper 22 jaar én heeft nog een contract tot 2023.