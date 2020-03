Keert Sinan Bolat terug naar Turkije volgend seizoen?

Verlaat Sinan Bolat Antwerp? De kans is bestaande, want de Turkse doelman zou volgend seizoen naar zijn thuisland kunnen trekken. Besiktas zou namelijk interesse tonen in de Bolat.

De toekomst van Sinan Bolat is nog steeds onduidelijk. De Turkse doelman is bijna einde contract en er is momenteel geen akkoord gevonden over een mogelijke contractverlenging. Daardoor zou hij de Belgische club in de zomer kunnen verlaten.

Volgens de Turkse media is de situatie van de doelman niet onbelangrijk. Besiktas zou hem namelijk een nieuwe uitdaging aan willen bieden. Na Galatasaray, waar hij in het seizoen 2014-2015 12 wedstrijden speelde, zou de voormalige Turkse international volgend seizoen dus bij een andere grote club in Turkije kunnen spelen.