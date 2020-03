Vertrekt Matthijs de Ligt al na één seizoen bij Juventus? Engelse topclub gaat voor een ruildeal

Het eerste seizoen van Matthijs de Ligt bij Juventus was zeer wisselvallig. De Nederlander was niet altijd zeker van een basisplaats en de kans bestaat dat de centrale verdediger komende zomer al terug zou vertrekken.

Volgens ESPN zou Manchester United opnieuw interesse tonen in Matthijs de Ligt. De Engelse topclub had vorige zomer al interesse, maar toen koos de Nederlander voor een avontuur in Italië. Komende zomer lijkt hij echter al terug te vertrekken door de wisselvallige prestaties.

Manchester United zou willen profiteren van de situatie door een ruildeal voor te stellen. Paul Pogba is al een periode niet meer gelukkig bij Manchester United en Juventus zou hem graag terug willen inlijven. Solskjaer zou dus Pogba willen gebruiken om de Ligt binnen te halen.