Rodrygo wint NxGn Award: enige Belg op plek 28, Kortrijk greep door coronacrisis naast nummer 49

Real Madrid-aanvaller Rodrygo heeft de NxGn Award gewonnen. Die prijs wordt jaarlijks door Goal.com uitgereikt aan het grootste telanet van negentien of jonger.

Enkel spelers geboren in of na het jaar 2001 kwamen in aanmerking voor de prijs. Rodrygo volgt op de erelijst Jadon Sancho (Borussia Dortmund) op.

Ansu Fati (Barcelona) werd tweede, Mason Greenwood (Manchester United) derde. Yari Verschaeren van Anderlecht is de eerste en enige Belg op plek 28. Vorig jaar stond Verschaeren op plek 48 in de lijst.

Ook het nummer 49 valt op. Luqman Hakim werd begin maart achttien en zou op het punt hebben gestaan een contract te tekenen bij KV Kortrijk, maar door de coronacrisis viel die transfer volgens Goal.com in het water. Op 21 maart tekende hij uiteindelijk bij FA Selangor.