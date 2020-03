Het rapport van de redactie: 5 - Ook Preud'homme krijgt het schip nog niet op een stabiele koers

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 5: Standard.

Transfers

Straffe namen hoor die Standard binnenhaalde. Met onder meer twee boomlange spitsen: Avenatti en Oulare. De ene kon echter zich nooit doorzetten en de andere kwam door blessures amper in het stuk voor. Renaud Emond was de trefzekere aanvaller, maar die lieten ze gaan in de winter.

Voor Zinho Vanheusden werd een recordbedrag neergelegd bij Inter en hij is dat op termijn ook wel waard. Dit seizoen betaalde hij nog redelijk wat leergeld, maar hij moet de toekomstige leider van de Rouches worden. Ook Selim Amallah heeft meer dan zijn duit in het zakje gedaan, maar het is alles of niets bij de winger. Vojvoda, Bojlevic, Gavory, Dragus... dat mag toch allemaal een tikkeltje meer zijn.

Waar kon het beter?

Dat is ook een vrij makkelijke. Standard speelt bij momenten heerlijk voetbal en dan is het de week erna... niks. Het is ook voor Michel Preud'homme een raadsel waarom zijn spelers in sommige wedstrijden collectief niet thuisgeven. Mentaliteit en karakter worden hoog in het vaandel gedragen in de Vurige Stede, maar ze kunnen dat blijkbaar geen drie weken na elkaar opbrengen.

Zoals ook al eerder vermeld: een goeie spits mogen ze voor volgend seizoen er wel bijnemen. Cop en Avenatti maakten samen drie doelpunten. Het gevaar komt vooral van de flanken. Amallah en Lestienne zorgden samen voor 14 doelpunten. Zet daar een fitte Oulare bij en je hebt toch wel al een voorlijn die iets kan forceren.

Prognose versus realiteit

We geloofden in het tweede jaar onder Michel Preud'homme echt dat de trein op de rails ging staan. MPH had ook heel wat meer opties dan bij zijn eerste seizoen. Maar verliezen tegen bijvoorbeeld STVV en Waasland-Beveren waren niet ingecalculeerd. De befaamde regelmaat, of beter: het gebrek eraan.