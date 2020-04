Spelers van Wolfsburg steken mensen hart onder de riem, binnenkort bij ons Kompany rekkenvuller?

Enkele spelers van Duitse eersteklasser VFL Wolfsburg zijn vrijdag gaan helpen in de lokale supermarkt. Omdat ze de 'helden van de dag willen bedanken', klinkt het bij de Duitsers.

In totaal gaat het over zes spelers: Josuha Guilavogui, Xaver Schlager, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Pavao Pervan en Yannick Gerhardt. Zij probeerden ervoor te zorgen dat de rekken opnieuw gevuld waren in twee supermarkten in Wolfsburg.

"Dit is een belangrijke actie voor ons, we willen voorbeelden zijn in deze zware tijd. We moeten bij elkaar blijven", klinkt kapitein Guilavogui strijdvaardig. Max Arnold vult aan: "WIj willen laten zien dat we ons steentje willen bijdragen aan de maatschappij."