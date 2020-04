Ligt de oplossing voor de hand? "Lokeren en Waasland-Beveren moeten eens stoppen met koppig zijn"

Sporting Lokeren bengelt nog steeds boven de afgrond. Het doet Olivier Deschacht pijn om de club waar hij vorig seizoen nog speelde zo te zien afglijden. Al had hij het ook wel een beetje verwacht.

“De miserie was al begonnen toen ik er was”, vertelt Olivier Deschacht bij Sjotcast. “De infrastructuur was ‘not done’. Geen fitness, verschrikkelijke velden,... Er was dringend nood aan vernieuwing. Dat is ook niet gebeurd met Louis De Vries. Nu weten we waarom. Er was geen geld.”

Deschacht heeft zelfs al meteen een oplossing klaar. “Ik moet er me eigenlijk niet mee moeien. Maar misschien kan Waasland-Beveren een helpende hand zijn. Het zou fantastisch zijn als ze allebei eens stoppen met koppig zijn en samen een fantastische club vormen.”