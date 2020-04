Geen voetbal op 3 april, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? Genk op weg naar titel, Standard wint Clasico in Anderlecht, diepterecord, CR7-show, ...

Ook op vrijdag 3 april geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren de leukste momenten van 3 april doorheen de voetbalgeschiedenis?

3 april ... 2018

Twee jaar geleden was er een boeiende avond in de Champions League op 3 april. Bayern München won met 1-2 bij Sevilla, maar vooral de match in Turijn herinneren we ons nog.

Real Madrid won met 0-3 bij Juventus, met dank aan onder meer twee goals van Cristiano Ronaldo. Een week later zou het nog héél erg spannend worden, maar de Koninklijke legde op 3 april de kiem voor de eindzege op het kampioenenbal.

3 april ... 2016

De kans dat u zich nog veel kan herinneren van 3 april 2016? Bijzonder klein, want veel was er toen echt niet te zien in de Jupiler Pro League.

In de play-offs vielen dat weekend uiteindelijk amper zeven doelpunten. De meest opwindende match dat weekend was Gent - Zulte Waregem (1-1).

3 april ... 2011

Een belangrijke dag in play-off 1 op 3 april 2011. Standard neemt de scalp van RSC Anderlecht en komt zo stilaan enorm op stoom in een play-off waarin ze uiteindelijk 26 op 30 zullen pakken.

Het waren de gloriedagen van Standard, die in die play-offs pas op de laatste speeldag naast de titel zouden grijpen.

3 april ... 2011

Genk won namelijk dezelfde dag - niet zonder de nodige moeite - ook, in eigen huis tegen Lokeren met twee goals van Barda. Een belangrijke driepunter met oog op de titel later die play-offs.

De bezoekers waren op voorsprong gekomen, maar in het slotkwartier werd orde op zaken gesteld met een 2-1 tot gevolg.

3 april ... 1993

De Premier League bestaat ondertussen al een tijdje onder die naam, maar in het verleden speelden er nog de gekste ploegen op het hoogste niveau.

In 1993 won Oldham Athletic bijvoorbeeld een geweldig duel van Wimbledon met 6-2. De eerste zit momenteel in vierde klasse, de tweede ging op in Milton Keys Dons en bestaat dus zelfs al niet meer.