Ex-ploeggenoot: "De Sutter had de kwaliteit om spelers rondom zich beter te maken"

Tom De Sutter houdt het voetbal voor bekeken. Met drie landstitels en een Beker oogt zijn palmares fraai. Hoe goed was De Sutter? We vroegen het aan Stijn De Smet, die aan de zijde van De Sutter doorbrak bij Cercle Brugge. "Tom kan zeer trots zijn op zijn carrière."

De carrières van Stijn De Smet en Tom De Sutter kwamen gelijkaardig op gang. In het seizoen 2007-2008 braken de twee youngsters door bij revelatie Cercle Brugge, dat knap vierde eindigde in de hoogste klasse.

"Ik kende Tom niet, maar al van in het begin klikte het goed, ook naast het veld. Op het veld was onze verstandhouding opperbest. Heel de ploeg draaide fantastisch, en dat merk je tot op de dag van vandaag. Cercle-supporters spreken me nog altijd aan over dat fantastische seizoen. Het doet deugd dat dat de mensen is bijgebleven."

De Smet scoorde dat seizoen tien doelpunten, net als Tom De Sutter. "Tom was een heel slimme speler, die als geen ander zijn sterke lichaam wist te gebruiken. Hij had de kwaliteit om de spelers rondom hem beter te maken. Het is geen toeval dat de grote Belgische ploegen hem steeds gevolgd hebben. Hij maakte ook overal zijn doelpunten en maakte geen amok wanneer hij is naast de ploeg viel. Een slimme jongen", aldus de Smet.

"Alles bereikt in België"

"Tom mag trots zijn op zijn carrière. Als ik me niet vergis, werd hij drie keer kampioen en won hij de Beker. Hij heeft alles bereikt in België."

De twee ex-ploeggenoten hebben meer dan tien jaar na hun periode bij Cercle Brugge nog regelmatig contact. "We hebben gemeenschappelijke vrienden. Het is niet zo dat we de deur platlopen bij elkaar, maar ik denk toch dat ik hem elke maand wel eens zie! Al hebben we het allebei wel druk met ons gezin", besluit Stijn De Smet.