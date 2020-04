Veel lof voor nieuwkomer bij Manchester United: "Hopelijk groeit hij uit tot de nieuwe Paul Scholes"

Manchester United legde in januari 55 miljoen euro op tafel om Bruno Fernandes los te weken bij Sporting Portugal. De middenvelder deed het meteen uitstekend in Engeland.

In negen wedstrijden was Fernandes goed voor drie doelpunten en vier assists. Bryan Robson zwaaide in een gesprek met talkSPORT met lof naar Fernandes. Robson speelde zelf tussen 1981 en 1994 voor The Red Devils.

“Hij heeft zich meteen een speciale speler getoond. Hij heeft een fantastische houding. Ik heb hem een aantal keer ontmoet en zag op het trainingscomplex dat hij zich goed mengt in de kern. Je kan wel zien dat hij bij Sporting aanvoerder was, hij is een geweldig talent.”

“Hij is niet zoals Roy Keane, Paul Ince of Nicky Butt, maar meer als Paul Scholes. Hij vindt op briljante wijze ruimte tussen de defensie en het middenveld. Zijn inzicht is buitengewoon. Hij kan een pass als Paul Scholes geven, maar kan ook nog een doelpunt maken. Ik hoop dat ik mijn gelijk haal en dat hij uitgroeit tot een nieuwe Scholes voor Manchester United.”