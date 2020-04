Cercle-voorzitter verdedigt beslissing om spelers op technische werkloosheid te zetten: "We gaan iets terugdoen voor de maatschappij"

Cercle Brugge besloot vrijdag om zijn spelers ook op technische werkloosheid te zetten. Een beslissing die bij velen in slechte aarde viel omdat ze 'al veel voordelen krijgen'. Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere verdedigt het besluit van de club.

Er is volgens Goemaere veel beraad aan vooraf gegaan. "We hebben geprobeerd om het anders op te lossen, maar de economische realiteit heeft ons gedwongen om deze maatregel te nemen", zegt hij bij Sporza. "Het is overleven, niet meer dan dat."

"De spelers krijgen ook niet 70 procent van hun loon. Ze gaan net als iedereen tot het minimumbedrag. Voor sommige jeugdspelers in de kern is dat moeilijk. We beseffen dat het geen populaire maatregel is, maar wel een verstandige om de continuïteit van onze voetbalvereniging te garanderen."

De crisis is immers nog niet voorbij en zou nog lange tijd kunnen aanhouden. "Het is ook onze taak om verder te kijken dan het economische. Cercle Brugge heeft ook een sociaal aspect, een jeugdwerking, een community... Cercle is veel meer dan voetbal. We maken nu gebruik van deze maatregel, maar als we weer op de rails zitten, zullen we iets terugdoen voor de maatschappij en bijvoorbeeld een goed doel steunen."