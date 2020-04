Spaanse topclub meldt zich voor toptalent Anderlecht: moeten ze straks verkopen?

Anderlecht was van plan op de basiself van eind dit seizoen voort te bouwen, maar mogelijk gooit de coronacrisis roet in het eten. In ieder geval is er al grote interesse voor één van de toptalenten.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Sevilla zich gemeld voor Albert Sambi Lokonga. De 20-jarige middenvelder wordt door paars-wit gezien als één van de draaischijven van het elftal en heeft onlangs zijn contract verlengd tot 2023. Normaal gezien wou hij nog één seizoen bij de Brusselaars voetballen, maar dat kan door de huidige situatie veranderd zijn. Anderlecht heeft het niet breed en de verkoop van één van de talenten kan hen meer ademruimte geven. Door de periode zonder inkomsten heeft paars-wit al zware ingrepen moeten doen. Lokonga zou minstens 15 miljoen in het laatje kunnen brengen