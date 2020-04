🎥 Schattig! Jongetje imiteert 'Hand van God', 'Vliegende Hollander' en andere legendarische goals, inclusief viering

Geen live voetbal meer op televisie of in de stadions, maar in de tuin mag er nog wel naar hartenlust gespeeld worden. Sommigen gingen daar erg creatief mee aan de slag.

Elke jonge voetballer droomt er wel van om Hazard, Maradona, Beckham of een ander idool te zijn en hun goals of mooiste te kopiëren. Dat was de inspiratie van een jonge knaap, die de meest legendarische doelpunten imiteerde. Onder andere goals Totti, Maradona, Ronaldo, Henry en Beckham passeerden de revue. Ook de vliegende kopbal van Robin Van Persie tegen Spanje wordt nagedaan. En als er gescoord wordt is ook een viering op zijn plaats. Ook die werd geïmiteerd. Prachtig, toch? GOAL OF THE CENTURY. CHOOSE YOU’RE FAVOURITE GOAL! pic.twitter.com/wM2cvnrAgl — Sean O'Hanlon (@sohanlon23) April 4, 2020