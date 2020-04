'AC Milan wil opnieuw topclub worden en aast daarvoor op talent van Club Brugge, Gent, Anderlecht en Mechelen'

De Jupiler Pro League is meer dan waarschijnlijk ten einde. En dus beginnen de transfergeruchten extra vroeg rond te zoemen. Een Italiaanse club heeft wel véél interesse in spelers uit de Jupiler Pro League.

In de Italiaanse pers wordt steeds meer gewag gemaakt van de interesse van AC Milan in Krépin Diatta van Club Brugge.

Veel targets

Die zou meer dan twintig miljoen euro moeten opleveren aan blauw-zwart, een transfer naar Milaan lijkt dus niet meteen makkelijk.

Het is wel opvallend: in de geruchtenmolen klonk eerder ook al interesse van I Rossoneri in Aster Vranckx (KV Mechelen), Yari Verschaeren (Anderlecht) en Jonathan David (AA Gent).