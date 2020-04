Kyle Walker lijkt de principes van een lockdown niet helemaal te snappen en organiseerde een seksfeestje bij hem thuis

Ook in Engeland is de maatregel 'blijf in uw kot' van toepassing. Kyle Walker zondigde daar niet tegen, maar lijkt het principe nog niet helemaal te snappen.

Het was de krant The Sun die uitviste dat Kyle Walker zich niet aan de regels van de quarantaine hield. Volgens de tabloid liet hij van dinsdagnacht twee prostituees overkomen voor een seksfeestje en daar betaalde hij 2.200 pond voor. Walker verontschuldigt zich Een woordvoerder van Manchester City liet al verstaan bij The Guardian dat de club een intern disciplinaire procedure zal starten. De ploegmaat van Kevin De Bruyne bij de Citizens excuseerde zich al voor het voorval. "Ik wil me openlijk verontschuldigen voor mijn keuzes. Ik begrijp dat ik een rolmodel ben als profvoetballer. Daarom wil ik me bij mijn familie, vrienden, de club, supporters en de mensen verontschuldigen omdat ik hen heb teleurgesteld", aldus Walker.