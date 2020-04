Vlap slaat mea culpa: "Hij is een geweldige speler en een topkerel"

Michel Vlap haalde tijdens zijn voorstelling bij Anderlecht zowel lachers als ergernis op zijn hals omdat hij Hans Vanaken niet kende. Intussen kent hij de Brugse Gouden Schoen maar al te goed.

“Ik heb al van hem horen praten ja, ik heb gehoord dat het een heel goede ex-speler is”, vertelde Vlap tijdens zijn voorstelling bij Anderlecht. Vlap werd op dat moment ook wel de Nederlandse Vanaken genoemd.

Na driekwart seizoen in België kent Vlap Vanaken natuurlijk wel. De Nederlander kwam nog eens terug op zijn uitspreken over de nummer tien van Club Brugge in een gesprek met Proximus.

“Toen ik in België aankwam, wou ik gewoon eerlijk zijn en zeggen wat ik dacht. Op dat moment kende ik hem ook echt niet.”

“Intussen ken ik hem natuurlijk wel. Hij heeft indruk op mijn gemaakt. Onder meer met zijn mooie goals tegen ons. Hans is een geweldige speler en een topkerel.”