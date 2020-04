Genk-huurling Ianis Hagi speelde zich bij Rangers al aardig in de kijker: "Mourinho vroeg me al naar hem"

Racing Genk was niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van Ianis Hagi. De zomertransfer werd in januari al verhuurd aan Glasgow Rangers, waar hij wel zijn stempel kon drukken. Daar speelde hij zich in de kijker bij enkele grote namen.

De youngster maakte liet al snel enkele aardige dingen zien in Schotland en dat bleef niet onopgemerkt bij enkele Engelse buren. "Jose Mourinho (de manager van Tottenham, nvdr.) en Txiki Begiristain (Manchester City, nvdr.) hebben me al persoonlijk wat dingen gevraagd over Ianis Hagi", aldus Giovani Becali in the Scottish Sun.

Becali is een topmakelaar in Roemenië en voegde er nog aan toe dat veel toppers in het Europese voetbal weten waartoe Hagi in staat is. Als topclubs bereid zijn om diep in de buidel te tasten voor het Roemeense talent zou Genk wel eens naast de hoofdprijs kunnen grijpen. Rangers heeft namelijk een aankoopoptie bedongen op Hagi en volgens Becali zijn ze bereid om die te lichten.