De Sutter noemt de beste coach waar hij ooit mee werkte: "Periode onder Van den Brom was fantastisch, maar..."

Tom De Sutter hangt zijn voetbalschoenen aan de haak. In een gesprek met Het Laatste Nieuws had hij het onder meer over de beste trainer waar hij ooit mee werkte.

“De tijd onder John van den Brom bij Anderlecht was echt wel fantastisch”, aldus De Sutter. “We deden alles met de bal, maakten veel plezier. Iedereen voelde zich goed in zijn vel. Echt supertof.” “Maar de beste coach waar ik ooit mee werkte? Dat was Michel Preud’homme. Zonder twijfel. Hij wist alles, van a tot z. Kwaliteiten, het tactische, mentaliteit, voetbaltechnisch,... Hij was de allerbeste.” “Van hem heb ik het meeste geleerd. Als je met hem meedacht, snapte je waar hij naartoe wou, waarom hij iets deed of zei. Hij had vaak dezelfde visie als ik.”