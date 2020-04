Amateurploeg schept zelf duidelijkheid over mogelijk verzet tegen degradatie

Dit weekend lieten we weten dat Sint-Niklaas zich in Tweede Amateur zou verzetten tegen de degradatie die opgelegd werd door de KBVB. Rode lantaarna VW Hamme zou in hun spoor volgen. Maar die laatsten laten nu weten dat dit niet het geval is.

Door het stopzetten van de amateurcompetities in coronatijd zijn Sint-Niklaas en Hamme veroordeeld tot degradatie. Sint-Niklaas had met nog zes speeldagen te gaan slechts drie punten achterstand en rekende nog op de redding. Zij tekenen effectief verzet aan, maar Hamme niet, laat de club formeel weten op Twitter. "Hoe jammer het ook is dat VW Hamme zijn sportieve kansen op behoud niet heeft kunnen verdedigen, heeft de club geen stappen gezet naar eventueel juridisch verzet, noch bestaat de intentie daartoe." Verduidelijking n.a.v. de berichtgeving in de pers: hoe jammer het ook is dat VW Hamme zijn sportieve kansen op behoud niet heeft kunnen verdedigen, heeft de club GEEN stappen gezet naar eventueel juridisch verzet, noch bestaat de intentie daartoe. Forza! — VW Hamme (@VWHamme) April 5, 2020