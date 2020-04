Cristiano Ronaldo wordt derde sportmiljardair en de allereerste in het voetbal

Cristiano Ronaldo is niet de best betaalde voetballer ter wereld, maar hij zal wel de eerste miljardair worden die nog actief is als voetballer.

Het zakenmagazine Forbes heeft uitgerekend dat Cristiano Ronaldo dit jaar een vermogen zal hebben dat 1 miljard dollar overschrijdt. De Portugees moet dan wel een paar miljoen inleveren op zijn salaris bij Juventus, naast het veld verdient hij genoeg aan 'het merk Ronaldo'. Clubje van 3 Zo haalt Lionel Messi meer inkomsten dan Ronaldo uit zijn voetbalactiviteiten. CR7 haalt meer uit sponsoring en uit eigen merken, zoals zijn ondergoedlijn. Miljardair worden in de sport is slechts weinigen gegeven. Zeker voor sporters die nog actief zijn in hun discipline. Cristiano Ronaldo treedt tot een select clubje. Alleen golfer Tiger Woods en bokser Floyd 'Money' Mayweather zijn miljardairs. Het verschil met Ronaldo is dat zij al een langere carrière hebben gehad om hun vermogen te vergaren.