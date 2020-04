Dutoit: "Ook voor ons is het niet evident om de helft van ons salaris in te leveren"

William Dutoit was zondag te gast in het programma 'Compètement (PAS) Foot'. De doelman van KV Oostende had het onder meer over de degradatiestrijd en zijn toekomst.

“Het vervelendste is dat ik niet weet wat er te gebeuren staan. Zolang de Pro League de competitie niet definitief stillegt, moeten we nog altijd een wedstrijd spelen om ons met KVO van het behoud te verzekeren. We zouden graag zo snel mogelijk duidelijkheid hebben.”

“Zelf zou ik die laatste wedstrijd gewoon spelen. Zo kunnen we ons op het veld verzekeren van het behoud.”

Dutoit en co moesten door de coronacrisis ook al een financiële inspanning leveren. “We zijn akkoord gegaan om de helft van ons loon in te leveren. Het was dat ofwel tijdelijke werkloosheid, dus zijn we akkoord gegaan met het voorstel.”

“We moesten een geste doen. Maar ik ben geen speler die een miljoen euro per jaar verdient. Ook geen vijfhonderdduizend euro. Ik heb geïnvesteerd in appartementen, niet in sportwagens of andere luxegoederen. Maar ik moet de lening die ik daarvoor heb aangegaan uiteraard wel elke maand afbetalen. Het is ook voor ons niet evident om zomaar de helft van ons salaris in te leveren.”