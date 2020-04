'Club Brugge aast nog steeds op Marin, Ajax wil Club-sterkhouder in ruil'

AFC Ajax en Club Brugge zitten nog steeds rond de onderhandelingstafel. Al is er tegenwoordig wel een extra onderwerp om over te babbelen. De Amsterdammers hebben hun oog laten vallen op Krepin Diatta.

We schreven eerder al dat Club Brugge Razvan Marin terug naar de Belgische velden wil halen. AFC Ajax wil echter water bij de wijn. Alles over de eventuele huurtransfer met een (verplichte) aankoopoptie kan je HIER nog eens nalezen.

Ondertussen is er een extra ontwikkeling in de onderhandelingen. Ajax - dat een definitieve transfer van Marin nog steeds boven een verhuur verkiest - wil Krepin Diatta in de deal betrekken.

Minstens 25 miljoen euro?

Op die manier kan Club Brugge er nog een centje aan verdienen. De martkwaarde van Diatta wordt geschat op zo’n twintig miljoen euro. Al heeft blauw-zwart wellicht een hoger bedrag in gedachten voor de 21-jarige Senegalese international.