"Bijna tien keer tegen elkaar op één seizoen": spelers wijzen naar format en te hoge budgetten in "onleefbaar 1B"

KSV Roeselare is een van de zeven profclubs die een 'njet' kreeg van de licentiecommissie. Niet onverwacht, want de spelers werden al een poos niet betaald. De buitenlandse investeerder trok zich terug, maar ook de schuld van het format vinden twee spelers.

Een klein voordeel voor de spelers van Roeselare is dat ze nu eindelijk weer wat geld krijgen. Door de coronacrisis kon de West-Vlaamse club haar spelers op technische werkloosheid zetten. "We hebben nu wel iets, al is het maar een deel van ons normale inkomen", legde aanvoerder Wouter Biebauw uit bij Sporza.

Buitenlandse investeerders

Vier van de acht clubs uit 1B kregen geen licentie en dat stemt tot nadenken. Een kroniek van een aangekondigde dood, noemde Biebauw de competitie. "Het loopt op zijn einde. Vier keer tegen elkaar spelen is voor ons, spelers, niet aangenaam. Als play-off 3 tegen Lokeren zou doorgaan stonden we bijna tien keer tegenover elkaar."

Financieel is het gewoon erg moeilijk voor de clubs om het hoofd boven water te houden. "De budgetten hier moeten niet onderdoen voor sommige clubs uit 1A. Er zijn ook buitenlandse investeerders en als zij de stekker eruit trekken sta je daar plots", besloot Biebauws ploegmaat Jens Naessens.