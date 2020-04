Een verkochte speler mag na 1 juli nog bij oude club spelen, al zal dat niet evident worden

De FIFA buigt zich dezer dagen over de contracten van spelers als de competities langer duren. Vooral de contracten van spelers die al getransfereerd zijn, liggen moeilijk. Daarom zeggen ze nu dat de verkochte spelers na afloop van hun contract wél nog bij hun oude club mogen spelen.

Normaal gezien lopen de contracten van spelers af op 30 juni, maar door de coronacrisis zullen veel competities wellicht langer doorgaan. Als alle partijen akkoord gaan, mogen ook spelers die normaal gezien getransfereerd worden nog even blijven bij hun oude club.

Hakim Ziyech zou dan nog even bij Ajax mogen blijven alvorens hij naar Chelsea trekt. Maar enkel als Chelsea akkoord gaat, en daar wringt het schoentje. Want welke club wil een nieuwe speler nog extra risico laten lopen op een blessure terwijl zijn contract er eigenlijk al afgelopen is? “Wij hopen dat clubs en spelers samenwerken om tot een oplossing te komen bij dergelijke kwesties”, reageert de FIFA.