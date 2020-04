'Barcelona-voorzitter wil macht uitbreiden en pleegt ware staatsgreep op Camp Nou'

Het stormt in Catalonië. FC Barcelona kon op het veld nog niet overtuigen en ook in de bestuurskamer wijzen niet alle neuzen in dezelfde richting. Er is zelfs sprake van een ware staatsgreep.

El Mundo Deportivo beweert te weten dat Josep Bartomeu van plan is om die staatsgreep te plegen. De voorzitter heeft nog anderhalf jaar te gaan in zijn termijn, maar wil zijn macht uitbreiden. Dat doet hij door elk bestuurslid die een andere mening heeft simpelweg weg te promoveren. Op die manier zitten kritische stemmen niet langer in de Algemene Vergadering van de topclub en kan Bartomeu zijn zin doen. En kritiek is er dit seizoen al geweest bij Barça. Lionel Messi stond neus aan neus met technisch directeur Eric Abidal, terwijl Bartomeu een verklaring moest afleggen om geruchten rond zwartmakerij van zijn sterspelers te ontkennen.