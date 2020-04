Rode Duivels & Red Flames in Corona-tijden: NBA-matchen onderling, de Paterberg opknallen, iemand een marathon in de tuin doen lopen, ...

Overal ter wereld ligt het voetbal momenteel stil. En dus is een overzicht maken van wat de Rode Duivels allemaal deden deze week overbodig. Of net niet? Ze deden namelijk heel wat leuke dingen in coronatijden.

Thibaut Courtois blijft gewoon rustig verder trainen in zijn eigen tuin. Daarbij haalt hij nu ook al heerlijke passeerbewegingen boven, met een duidelijke knipoog naar EA Sports ...

Courtois had het NBA-virus ondertussen al te pakken en speelde nu ook tegen ... Romelu Lukaku een matchke:

Simon Mignolet ging in de buurt maar wat gaan lopen ...

Thomas Meunier wil dan weer zijn steentje bijdragen:

A donner pour oeuvres de bienfaisance, associations ou autres initiatives serieuses! Plusieurs palettes d'emballages (sachets de restauration, sacs papiers, barquettes carton, sachets sandwich, sachets hamburger, serviettes papiers etc). A récup. en Belgique qd vous le souhaitez! pic.twitter.com/pzIpo2Vq71 — Thomas Meunier (@ThomMills) April 8, 2020

Kevin De Bruyne huilde mee met Pep Guardiola in moeilijke tijden:

Michy Batshuayi zorgde ervoor dat een fan een marathon moest lopen in zijn tuin ...

+5000 in 30mns. I love you Twitter. We all enjoy stupid challenges don't we 😭 https://t.co/OJVLJddoZF — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) March 30, 2020

En ook de Flames lieten zien dat ze nog steeds volop aan voetballen denken. Zo was er Tine De Caigny met een bal in de tuin:

En Justine Vanhaevermaet reed de Paterberg op: