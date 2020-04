Toekomst bij Napoli en absoluut doelpuntenrecord in gevaar? 'Kans op contractverlenging van Mertens bij Napoli neemt af'

In welk shirt zien we Dries Mertens volgend seizoen schitteren? De Rode Duivel is bijna einde contract bij Napoli en de verlenging die er zat aan te komen lijkt plots weer ver weg.

Dries Mertens leek op weg naar een nieuwe verbintenis bij Napoli, de club waar hij al sinds 2013 aan de slag is en waar hij het clubtopschuttersstatuut deelt met Marek Hamsik. De kans dat hij dat record ook gaat verbreken is weer wat kleiner geworden. Van voetbal is voorlopig nog geen sprake in het zwaar getroffen Italië en ook zijn contractverlenging komt in het gedrang. Volgens La Gazzette dello Sport begint voorzitter Aurelio De Laurentiis steeds harder te twijfelen aan het nieuwe contract van Mertens, dat de Rode Duivel 2 miljoen euro tekengeld en zo'n 4,5 miljoen euro per jaar zou opleveren. Napoli lijdt onder de coronacrisis en moet op de financiën letten. Bovendien ligt Mertens niet in de bovenste schuif bij zijn voorzitter.





