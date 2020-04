Onwaarschijnlijke soep bij U18: Sportcomité velt opmerkelijk verdict waardoor Standard en Genk niet weten wie kampioen is en naar Youth League mag

Op een beslissing over het profvoetbal is het nog even wachten, maar in de jeugd- en amateurreeksen is het seizoen definitief stopgezet. Op basis van de huidige stand werd een eindklassement opgesteld, maar bij de nationale U18 is het nog niet duidelijk wie er tot kampioen wordt uitgeroepen.

Zowel Genk als Standard lijken aanspraak te maken op de titel. Het gaat overigens niet alleen om de sportieve eer. De kampioen van de nationale U18 reeks mag ook deelnemen aan de voorrondes van de Youth League, de Champions League voor beloften. Genk en Standard telden allebei evenveel punten, maar Genk had wel een match minder gespeeld. Een partij van de Limburgers werd vroegtijdig afgefloten wegens een geschil tussen de afgevaardigde van Charleroi en de scheidsrechter. De Carolo's stonden 1-0 voor, maar het Bondsparket vorderde een 0-5 zege voor Genk. Sportcomité schept verwarring Genk kampioen dus, maar het Sportcomité besliste daar anders over. Geen punten voor beide ploegen omdat de ref er niet alles aan had gedaan om de match uit te spelen. Het verdict: match herspelen. Uiteraard is dat niet mogelijk in tijden van corona. Het is met andere woorden nog niet beslist welke ploeg naar de voorrondes van de Youth League mag. Bovendien meldt Het Belang van Limburg dat Genk overweegt om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van het Sportcomité.