Terug naar 2016, de laatste 'grote tweede klasse' en de start van 1B zoals we het nu kennen

Er wordt dezer dagen druk gediscussieerd over hoe eerste klasse A en B er volgend seizoen moeten uitzien. Nu is het nog vooral speculeren en wellicht kan er pas echt gebouwd worden vanaf 10 mei, de dag waarop het BAS ten laatste haar uitspraken doet. Ondertussen blikken we even terug naar 2015/16.

Het seizoen 2015/16 was de laatste jaargang van de Belgische tweede klasse voor de laatste grote hervorming. Toen zaten er nog 17 clubs in competitie en werd de reeks gereduceerd naar acht clubs. De acht hoogst genoteerde clubs die een licentie voor profvoetbal kregen mochten in 1B (of 1A, als promovendus) aantreden. Zo zag de stand er na 32 speeldagen uit:

WS Bruxelles speelde dat jaar kampioen, maar kreeg geen licentie. Eupen speculeerde daarop en dwong toen promotie af door een 0-0 gelijkspel op het veld van Antwerp, de rechtstreekse concurrent voor promotie. Ook de acht ploegen voor 1B waren toen bekend: Antwerp, Tubize, Cercle Brugge, Union, Lierse, Lommel en Roeselare dat als negende de plaats van WS Bruxelles innam in het profvoetbal. OHL was als degradant uit 1A de achtste deelnemer van het nieuwe format in de op een na hoogste klasse. Het format zoals we het nu kennen bestaat straks misschien niet meer.