Welingelichte Franse bron is zeker: "Mbappé en Real? Dat was al zo goed als rond"

De kans dat we Kylian Mbappé nog terugzien bij PSG wordt met de dag kleiner. Real Madrid voert de forcing voor de razendsnelle wereldspits en de Fransman is ook niet van plan zijn contract te verlengen. Volgens een welingelichte bron is de transfer een kwestie van tijd.

Die welingelichte bron is Jérôme Rothen, een ex-speler van PSG die volgens de Spaanse en Franse media heel goed ingelicht is over het reilen en zeilen bij de club. "Ik weet van clubbronnen dat een deal om Mbappé naar Real Madrid te laten gaan al zo goed als rond was. Maar door wat er nu gebeurt, weet ik zeker dat de transfer wordt uitgesteld", vertelt hij.

Mbappé zou zelf ook naar Real willen en zijn contract loopt af in 2022. Als PSG hem te gelde wil maken, moeten ze dat dus nu doen. "Een contractverlenging gaat niet gebeuren. Er zal een akkoord komen, want PSG was al bereid hem komende zomer te laten gaan. In mijn ogen is het slechts een kwestie van tijd."