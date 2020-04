Trekt Diego Godin op zijn 34e nog naar Engeland? 'Topclubs tonen interesse in Inter-verdediger'

Gaat Diego Godin een jaar na zijn transfer van Atlético Madrid naar Inter Milaan alweer andere oorden opzoeken? Aan geïnteresseerde clubs alvast geen gebrek voor de Uruguayaanse verdediger.

Vorige zomer verruilde Diego Godin Atlético Madrid voor Inter Milaan, waar hij een verbintenis voor drie jaar aanging. De ervaren verdediger kon de verwachtingen echter niet helemaal inlossen en viel vaak naast het basiselftal.

Op de gezegende leeftijd van 34 jaar wil de Uruguayaanse international titularis zijn. Enkele clubs uit de Premier League tonen alvast interesse. Zo houden Tottenham Hotspur en Manchester United Godin in het vizier volgens het Italiaanse Tuttosport.

De kans dat Jan Vertonghen bij de Spurs vertrekt is groot en de defensie was dit jaar het zorgenkind bij de club. Ook bij Man United zijn ze ondanks de duurste verdediger ooit -Harry Maguire- nog niet helemaal tevreden over hun achterhoede.