Pure zever of een enorme verrassing? 'Real Madrid wil Hazard betrekken in ruilconstructie'

Eden Hazard had wellicht meer verwacht van zijn eerste seizoen bij Real Madrid. En vice versa. Toch blijft de Rode Duivel één van de voornaamste bouwstenen voor de toekomstige ploeg van de Spaanse grootmacht. Al is er een Spaans medium dat daar anders over denkt.

Don Balon komt namelijk met een heel opvallend verhaal op de proppen. Volgens het Spaanse medium denkt Florentino Perez er namelijk aan om Eden Hazard alweer te verkopen. De voorzitter van Real Madrid heeft zijn oog laten vallen op Lautaro Martinez. We kunnen ons inbeelden dat Internazionale FC wel oren heeft naar een constructie waarin ook de aanvoerder van de Rode Duivels in betrokken is. Zever in pakjes? Voor alle duidelijkheid: ook wij geloven niet dat zo’n deal er zal doorkomen. Toch wilden we het jullie niet onthouden. Tot nader order is Hazard klaar om volgend seizoen helemaal te ontploffen in het shirt van De Koninklijke.