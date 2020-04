Keert Ivan Leko terug naar België? Belgische topclub toont interesse

Na Sint-Truiden en Club Brugge zou Ivan Leko opnieuw in België aan de slag kunnen. Antwerp zou namelijk interesse tonen in de trainer.

De kans is bestaande dat Laszlo Bölöni aan het einde van dit seizoen zal vertrekken en dus moet Antwerp op zoek naar een nieuwe trainer. De naam van Marc Wilmots is al gevallen, maar de club heeft nu ook een andere trainer in het vizier.

Volgens Sport/Voetbal Magazine heeft Antwerpen ook Ivan Leko op haar radar staan. Zijn avontuur in de Emiraten is sinds december voorbij en hij zou niet tegen een terugkeer naar de Belgische competitie zijn. Hij werkte eerder al als trainer bij Sint-Truiden en Club Brugge.