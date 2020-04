🎥 Straks terug voetbal in de VS? President Trump: "Ik ben het beu om naar 14 jaar oude matchen te zien! We willen onze sport terug"

Ook de Verenigde Staten kreunen onder het coronavirus. Sommige maatregelen zijn er minder streng, maar ook in de USA liggen alle sporten stil.

De Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) was nog maar net op gang getrapt of ze werd alweer stilgelegd door het coronavirus. Ook in andere populaire sporten in Amerika zoals baseball, American Football en basketbal werden de competities stopgezet. Maar voor hoe lang nog?

Dat zal nog niet voor meteen zijn, want het dodentol loopt hoog op in de VS. Meer dan 600.000 mensen zijn besmet en al 28.000 mensen verloren de strijd tegen het virus.

Een ding is echter zeker. President Donald Trump wil terug sport zien. "We willen onze sporten zien. Ik ben het beu om baseballwedstrijden van 14 jaar oud te zien, al heb ik er niet zo veel tijd voor." Daarom vaardigt hij sportcommissarissen af om te raadplegen over het einde van de lockdown.