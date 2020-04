Chinese club bouwt nieuwe arena: fenomenaal stukje architectuur moet 1,5 miljard kosten

Tien jaar geleden was er geen aandacht voor het Chinese voetbal. Onder meer door het halen van succesvolle trainers en spelers die al het een en ander bewezen hadden op wereldniveau zetten het zichzelf op de kaart.

The ground-breaking ceremony of Guangzhou Evergrande's future home stadium is held today. It will be a stadium with a capacity of more than 100, 000 to overtake Camp Nou as the largest football specific stadium. The construction is expected to be completed by the end of 2022. pic.twitter.com/PJbTlkrlfS