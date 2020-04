In september al publiek in het stadion? Deze wetenschappers zien het pessimistisch in: "Matchen met publiek pas realistisch in 2021"

Zoals het er nu voor staat wordt er tot en met 31 augustus niet meer met fans in het stadion gevoetbald. Die periode zou, zoals de coronamaatregelen zelf, verlengd kunnen worden.

Verlengd met een paar weken, maanden, of zelfs tot in het voorjaar van 2021. Dat is toch hoe enkele vooraanstaande wetenschappers erover denken. "Ik zou durven zeggen dat we stadions pas kunnen openen eenmaal we zeker zijn dat 60% van een hele bevolkingsgroep immuun is", citeert HLN immunoloog Karol Sikora in The Times.

"Ik ben meer dan 100% zeker dat we geen voetbalstadions meer kunnen vullen tot er een vaccin is", klonk het bij epidemioloog Zach Binne in dezelfde krant. En die zoektocht, inclusief testfase, kan nog even duren.

"Het laatst wat we kunnen heropstarten zijn sportmanifestaties met publiek", verklaarde bio-ethicus Zeke Emanuel in New York Times. Hij vreest dat de lente van 2021 een realistisch tijdstip is om terug voor gevulde stadions te kunnen spelen.